بلماضي :”الجميع يسعى للإطاحة بنا”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن الجميع أصبح يضع التغلب على أشباله كهدف رئيسي، وبشكل خاص خلال الفترة الماضية، وهذا تزامنا مع عودة تشكيلته لأرض الجزائر، بعد قهرها لتونس في عقر ديارها بهدفين دون رد.

وتحدث الرجل الأول في الخضر من مطار هواري بومدين قائلا :”الوصول لـ27 مُباراة على التوالي إنجاز كبير، ويوضح عدة أشياء، ويؤكد بأننا وبعد التتويج بكأس إفريقيا لم نتراجع وواصلنا بنفس المنوال وهذا أمر أكثر من إيجابي، خاصة وأننا نبحث دائما عن تحقيق إنتصارات جديدة في كل مرة”.

وواصل التقني في سياق مُتصل :”كل ما نحققه حاليا يعود فيه الفضل للاعبين الذين يظهرون دائما إرادة كبيرة، داخل وخارج الملعب، وهذا أمر يُحسب لهم”.