بلماضي :”الجميع ينتقد إستدعاء سليماني ولا أحد تحدث عن أوناس”!

عاد الناخب الوطني، جمال بلماضي من جديد للدفاع عن الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مؤكدا بأنه يبقى لاعبا مهما في تشكيلته.

وقال للقناة الإذاعية الثالثة :”الجميع يقوم بإنتقاد خيار إستدعاء إسلام، ولكن لا أح تجرأ وتحدث عن أوناس رغم إفتقاده للمُنافسة”.

ليُواصل :”صحيح أن إسلام لم يلعب كثيرا منذ بداية العام الجديد، ولكنه شارك أساسيا في 24 مُناسبة كاملة مع فينرباتشي”.

ليختم :”آدم على سبيل المثال لم يلعب أساسيا سوى في أربع مُناسبات وهو رقم ضعيف جدا، ولكن الجميع يُشيد به”.

وأصّر الرجل الأول في “الخضر”، على ضرورة إحترام خياراته، مُعربا عن أمله بأن يُعطي كل هذا ثماره في الكان 2019.