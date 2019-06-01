بلماضي: “الحظ عاكس ديلور هذه المرة وسيبقى في خدمة الخضر”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، سبب غياب أندي ديلور، مهاجم نادي مونبوليي الفرنسي، عن قائمته المعنية بـ”كان 2019″.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “ديلور حالة جد خاصة، فرغم رغبته القوية في التواجد معنا، إلا أن وصول أوراقه كان جد متأخر”.

وأضاف: “قمنا بواجبنا بإرسال أوراقه إلى “الفيفا”، لكن لم يكن من الممكن انتظاره أكثر من هذا الوقت، خاصة وأن معظم اللاعبين سيشرعون غدا في التربص”.

وتابع الناخب الجزائري: “ربما الحظ لم يكن إلى جانب ديلور هذه المرة، لكن سيبقى في خدمة الكرة الجزائرية مستقبلا”.