بلماضي: ” الحكم تساهل كثيرا مع لاعبي بوتسوانا”

إنتقد الناخب الوطني جمال بلماضي حكم المباراة الذي أدار المباراة التي جمعت المنتخب الوطني أمام نظيره البوتسواني.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية مباشرة بعد نهاية المبارا تحدث من خلالها عن الفوز المحقق أمام بوتسوانا.

وقال: “أرضية الميدان كانت صعبة، بالنظر إلى المعطيات سواء أرضية الميدان التي لم تساعدنا خلال هذا اللقاء”

وأَضاف: “الصحفية تتكلم على حكم المباراة الذي أخطأ في تقدير العديد من الحالات، وهذا صحيح، لأنه تساهل مرارا مع لاعبي بوتسوانا ولم يمنحهم البطاقات في بعض اللقطات التي إعتدو فيها على لاعبينا، كانت لديه قرارات تخرج عن نطاق كرة القدم، وأنا ضد هذه التصرفات في عالم كرة القدم”.