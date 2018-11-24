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بلماضي :”الحمد لله اللاعبون دارو القلب”

الرياضة
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بلماضي :”الحمد لله اللاعبون دارو القلب”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر الناخب الوطني، جمال بلماضي بأن “القلب” كان كلمة سرّ أشباله، خلال الفوز الكبير برباعية أمام “الطوغو” في تصفيات “الكان”.

وقال نجم “مارسيليا” السابق للتلفزيون الجزائري :”اللاعبون أظهروا “القلب”، وهذا أمر رائع، وعندما تلعب في إفريقيا، هذا النقطة ضرورية جدا”.

وأردف :”منذ مُدة لم نُشاهد هذه الروح القتالية داخل إفريقيا، وهذا ماكان ينقصنا منذ سنوات، والحمد لله على هذه النتيجة”.

وختم :”كان مرفوضا بالنسبة لنا أن نتعثر مُجددا خارج الديار، لأن ذلك كان سيؤثر كثيرا، ويُفسد العمل الذي قمنا به”.


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