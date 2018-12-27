بلماضي :”الحمد لله ما زلت أعيش في قطر”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي في تصريحات لجريدة “الوطن” القطرية، عن علاقته المميزة بدولة قطر، وهو الذي عاش فيها لسنوات.

وقال الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”مُحاربي الصحراء” بخصوص إفتقاده لـ”قطر” :”ما زلت أعيش في قطر، لذلك أقول الحمد لله”.

وأضاف في نفس السياق :”هذا البلد إحتضنني مع عائلتي بطريقة أخوية، وقطر لديها مكانة خاصة في قلبي”.

وختم :”لذلك لم تكن صدفة تماما أن إخترت قطر لإجراء هذه المُباراة الودية”.

يُشار بأن محليي “الخضر” سيلعبون مُباراة تحضيرية، ظهيرة اليوم الخميس أمام “العنابي” في غياب الجمهور ووسائل الإعلام.