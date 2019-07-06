بلماضي :”الخسارة تعني العودة للمنزل وسنلعب نهائيات مُصغرة”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” مُجددا بأنه لا يرى في أشباله مُرشحين للحصول على لقب “الكان 2019″، رغم إنطلاقتهم المُوفقة.

وشدّد الرجل الأول في “الخضر” على أن الدور الأول مُجرد “بطولة مُصغرة” وقال :”هذه المرحلة إنتهت بنجاح كبير بالنسبة لنا”.

وأضاف :”الآن سندخل في مُنافسة جديدة، لأن المُباريات نهائيات مُصغرة، إن فزت تواصل وإن خسرت ستعود الى المنزل بشكل سريع”.

وواصل :”التحضير من الناحية البسيكولوجية تغير كُليا، نحن واعون واللاعبون واعون بما ينتظرهم، ونحن جاهزون”.

ووصف التقني بأن المُباريات القادمة لمُحاربي الصحراء ستعتبر بمثابة “نهائيات صغيرة” قبل النهائي الأكبر.