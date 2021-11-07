بلماضي: “الشائعات التي طالت بلايلي أمر خطير”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، انزعاجه الشديد من الشائعات التي تم ربطها مؤخرا بالدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “أمر خطير بالنسبة لي التعرض لصورة لاعب وطني محترف مثل يوسف بلايلي”.

كما أضاف: “هذه المعلومة لم تكن مؤكدة ولا أفهم كيف تم تداولها، هناك أشخاص لا يملكون حدود ولا يحترمون الأشخاص”

وأردف: “لا أريد الحديث عن مؤامرة، تفاجئت كثيرا بهذه الشائعات ولم أشأ الحديث عن ذلك، لا أجد التعبير المناسب لهذا”

وتابع بلماضي: “بلايلي شخص طيب، ويحب الوطن إلى النخاع، وعلى كل شخص أن يتجمل مسؤوليته أمام ضميره، بمثل هذا التصرف”.