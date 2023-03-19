بلماضي: “الشبان كانوا يحلمون بالجزائر وانتظروا استدعاءهم للتربص”

علق جمال بلماضي، على تفاعل اللاعبين الجدد، مع قرار استدعائهم لتربص مارس الجاري، بعدما عبر كل واحد منهم، عن فخره بحمل ألوان الخضر، بنشر صور على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بلماضي، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الأحد، بمركز سيدي موسى، تحسبا لمواجهتي النيجر: “اللاعبين الجدد كانو فرحانين..الكل كان ينتظر قدومه للخضر”.

وأضاف الناخب الوطني: “المحادثات معهم لم تكن صعبة، وكانوا يحلمون بالقدوم إلى المنتخب”

كما أكد بلماضي، بأنه اكتفى في محادثاته مع الجديد، بشرح طريقة عمله فقط بالإضافة إلى الأهداف المسطرة.