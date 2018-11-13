بلماضي: ” الصراع البدني هو الذي تسبب في عدم الفوز ثلاث سنوات في إفريقيا”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي على عدة صعوبات التي يواجهها المنتخب الوطني في أدغال إفريقيا والتي تسببت في عدم تحقيق أي إنتصار منذ ثلاث سنوات .

ونشط الناخب الوطني ندوة صحفية ظهيرة اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى أين تحدث قائلا:

“صحيح أن إفريقيا معروفة بصعوباتها، لكن على سبيل المثال المغرب و تونس لم نشاهد مباريات تتأخر بساعتين”.

وأضاف:” يمكن القول أن الإندفاع البدني هو من تسبب في عدم تحقيق أي إنتصار في أدغال إفريقيا،ويجب ان نتعود على ذلك من أجل تحقيق الفوز “.

أن نستغلها”