بلماضي: ” العديد من المنتخبات كانت تطمح لإنطلاقة مماثلة في التصفيات”

ثمّن الناخب الوطني جمال بلماضي الفوز الذي حققه المنتخب الوطني في مباراة اليوم أمام منتخب بوتسوانا بنتيجة 1-0.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية مباشرة بعد نهاية المبارا تحدث من خلالها عن الفوز المحقق أمام بوتسوانا.

“عادة ما نواجه صعوبات في مبارياتنا داخل أدغال إفريقيا، قبل مباراة الطوغو لم نحقق أي فوز منذ ثلاث سنوات لو نتذكر جيدا”

“ربما المنتخب كان يفتقذ إلى روح المجموعة، ومن الجيد أن تكون لديك روح المجموعة ..الحمد لله المنتخب الآن بمثابة عائلة واحدة، ويجب أن نواصل العمل”

“الحمد لله حصدنا 6 نقاط في مبارتين، والعديد من المنتخبات كانت تأمل في إنطلاقة مماثلة”.