بلماضي: “العودة بالكأس من مصر دليل على قيمة هذا الإنجاز”

الرياضة
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بلماضي: “العودة بالكأس من مصر دليل على قيمة هذا الإنجاز”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر الناخب الوطني، جمال بلماضي، أن عودة المنتخب الوطني، بكأس أمم إفريقيا 2019، من مصر، دليل على القيمة الكبيرة لهذا الإنجاز.

وصرح بلماضي، للتلفزيون الجزائري: “شاركنا من قبل في كأس العالم، أين تمكنا من بلوغ الدور الثاني، وبلغنا حتى نصف نهائي أمم إفريقيا، وهو أمر جيد”.

وأضاف الناخب الوطني: “الفوز بكأس أمم إفريقيا، والعودة باللقب، كان هذا هو هدف الذي سعيت من أجله، والحمد لله، على تمكننا من تحقيق ذلك”.

وتابع جمال بلماضي: “لم يسبق لنا إحراز كأس أمم إفريقيا خارج الديار، هذه تعد أول مرة في تاريخ كرة القدم الجزائرية”.

وختم جمال بلماضي: “مصر نظمت “الكان”، في ثلاث مناسبات سابقة، وأحرزت اللقب في كل مرة، وعودتنا اليوم بالكأس من مصر، دليل على قيمة هذا الإنجاز”.


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