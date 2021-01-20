بلماضي: “الغرافة أول فريق لعبت له في قطر وأنا سعيد بتواجدي هنا”

عبّر الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عن سعادته باستضافته من طرف إدارة نادي الغرافة القطري يوم أمس الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الغرافة القطري على شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” تصريحا جاء فيها:

“فخر كبير أن أعود إلى أول فريق لعبت معه في قطر سنة 2003، كان إسمه الإتحاد آنذاك، لدي العديد من الأصدقاء بشكل خاص رئيس النادي جاسم بن حمد آل ثاني، أنا جد سعيد بتواجدي هنا، وزيارة أصدقائي وإخوتي”.

وأضاف: “تعلمون أن البطولة القطرية تضم العديد من اللاعبين الجزائريين، ومن الطبيعي متابعتهم ومشاهدة آدائهم، الغرافة تضم لاعبين جزائريين سفيان هني وعدلان قديورة، وأعتقد أن الفريق سعيد بتواجدهما معه، بالنظر إلى الآداء الجيد الذي يقدماه.. الغرافة فريق كبير، وبتاريخ كبير توج بالعديد من الألقاب، وأن متأكد أنه سيتوج بالألقاب في المستقبل القريب”.