بلماضي:” “الفار” لم يلاحظ عرقلة بونجاح ولاحظ كعب ماندي في هدف كوناتي”

إستغرب الناخب الوطني، جمال بلماضي، تجاهل غرفة “الفار”، لقطة عرقلة مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح، في منطقة عمليات المنتخب البوركينابي خلال المواجهة الأخيرة.

وصرح الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة موريتانيا: “كيف يمكن ملاحظة كعب ماندي في لقطة الهدف الأول لصالح المنتخب البوركينابي، وعدم ملاحظة عرقلة بونجاح داخل منطقة عمليات المنافس؟”.

وأضاف بلماضي:”يجب التركيز على المباراة وكيفية تحقيق الفوز، وعدم التكلم عن التحكيم كثيرا، لكن في بعض الحالات يجب مناقشة بعض الأمور التحكيمية”.