بلماضي الفاف وعقلاء الجزائر يدعون أنصار الخضر لتفادي هذا الأمر في النهائي !!

سيكون نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 المقرر بملعب “القاهرة” الدولي سهرة غدا الجمعة محط أنظار الجميع.

وسيكون على رأس الحضور بالمقصورة الشرفية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذا رئيس الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح.

إضافة إلى رئيس الكاف “أحمد أحمد” ورئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” “جياني أنفانتينو”.

وهو ماجعل أسرة المنتخب الوطني وعلى رأسها خير الدين زطشي والناخب الوطني جمال بلماضي توجه رسالة خاصة للأنصار.

تدعوهم فيها للتعقل في النهائي وعدم القيام بأي تجاوزات من شأنها أن تُعرض الفاف والخضر لعقوبات قاسية.

هذا كما أن إطلاق أورفع شعارات سياسية على سبيل المثال بالملعب وخاصة في النهائي يُعتبر أمر خطير ومحظور.

وسارت الأسرة الإعلامية الجزائرية على نفس النهج عندما دعت الجمهور الجزائري الذي سيكون حاضرا بالملعب للتركيز على تشجيع الخضر وفقط.