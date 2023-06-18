بلماضي :”الفرصة مواتية للوافدين الجدد وهذا سبب عدم إشراك شايبي”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الأسباب الحقيقية وراء عدم إشراك فارس شايبي في مباراة أوغندا.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “شايبي لم يشارك أمام أوغندا وفيها إمكانية لعبه بشكل أساسي أمام منتخب تونس، كما من الإلزام إشراك اللاعبين الجدد في مباراة اليوم”

كما أضاف بلماضي “أحاول أن أعطي الفرصة لكل اللاعبين في التحديات المقبلة قبل انطلاق تحدي كأس إفريقيا”.

وختم مدرب الكتيبة الوطنية “خطوة خطوة سنتعرّف على الوجه الأخر للاعبين”.

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