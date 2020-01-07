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بلماضي: “الفضل يعود للاعبين والطاقم الفني بعد هذا التتويج”

الرياضة
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بلماضي: “الفضل يعود للاعبين والطاقم الفني بعد هذا التتويج”
بقلم يونس رزيق

أعرب الناخب الوطني جمال بلماضي عن سعادته الكبيرة عقب تتويجه بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2019.

وتحدث بلماضي عن تتويجه بلقب أفضل مدرب في إفريقيا بعد إستلامه مجسم الجائزة قائلا:

“إرتحتالآن بعد نهاية المباريات الماراطونية في مصر، لقد كالنت منافسة رائعة، وأثبث المنتخب أنه الأحق بذلك التتويج”.

وأَضاف:”سأعود بهذه الجائزة إلى شعبنا الذي يستحق هذا التتويج.. بالطبع هذه الجائزة ليست لديها قيمة دون عمل اللاعبين الذين قدموا آداء رائع، لأنهم هم الذين يقومون بكل شيء دون أن ننسى الطاقم الذي يعمل معي الذي أهديه هذه الجائزة والقوة التي منحني إياها”.


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