بلماضي :”الفوز أمام أوغندا أفضل محطّة لتجهيز عوار لـ “الكان” “

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي رضاه التام عن نتيجة مباراة اليوم الأحد، أمام منتخب أوغندا بملعب جابوما الكاميروني.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “شاهدتهم جميعا، اليوم لم يلعب شايبي، و منحت الفرصة لبوعناني صاحب 18 سنة، عرفنا أول مشاركة لحسام عوار، و مباراة اليوم أعتبرها أفضل محطة تحضيرية له لكأس إفريقيا المقبلة”.

كما أضاف بلماضي “عوار يملك الفرصة، كما يحتاج للاستقرار بشكل جيد، يحتاج للمنافسة بشكل أكبر”

وختم بلماضي عن نجم روما “سيلقى حتما صعوبة، الظروف الصعبة وسيتعود عليها خاصة من جانب الرطوبة”.

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