بلماضي: “الفوز المحقق أمام السنغال مهم بالنسبة لمنتخبنا الوطني”

أبرز الناخب الوطني جمال بلماضي، أهمية الفوز المحقق اليوم الثلاثاء، في المباراة التحضيرية التي جمعتهم بمنتخب السنغال.

وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية التي أعقبت هذه المواجهة: “واجهنا أكبر فريق في افريقيا، ولعبنا الند للند، رغم أن المباراة جرت خارج ملعبنا”.

كما أضاف: “هذا الفوز مهم لمنتخبنا الذي يتواجد في مرحلة اعادة البناء، بالنظر لعدد اللاعبين الجدد الذين التحقوا مؤخرا”.

وتابع جمال بلماضي: “عدنا بقوة مؤخرا، بدليل نتائجنا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، وأتمنى قيادة المنتخب للمشاركة في كأس العالم”.