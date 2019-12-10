بلماضي: ” الفوز بالليغ 1 أصبح صعبا مع باريس سان جيرمان العملاق”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن الفوز بلقب الليغ1 أصبح صعبا على الأندية في ظل وجود باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم.

وأجرى بطل إفريقيا حوارا مطولا مع صحيفة “لابروفونس” تحدث من خلاله عن فريقه السابق أولمبيك مارسيليا ومبادرة “أوام أفريكا” قائلا:

“بطبيعة الحال، هذا الفريق بقي مسجلا في مسيرتي، لقد عرفت الأشياء الإيجابية، والسيئة هنا، فكل من مر بهذا الفريق يعرف أن الأمور صعبة ولكن عندما تنجح ، فليس هناك ما هو أفضل في فرنسا”.

وأضاف: ” أصبح من الصعب الفوز بالبطولة الفرنسية مع عملاق مثل باريس سان جيرمان، لكني كمدرب، إلتقيت مع اللاعبين الذين يلعبون في أقوى البطولات لكن يبقى فريق مارسيليا في قلبهم”.

” لقد تغير ملعب فيلودروم كثيرا، لقد كان إعطاء ضربة الإنطلاقة الذهاب رائعة، لأن المستطيل الأخضر هو أكثر ما يهمني”.