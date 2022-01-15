“بلماضي :” الكل يريد إسقاطنا في الميدان لكننا أتينا هنا للفوز

ومن جهته، أثنى مدرب منتخب كوت ديفوار، باتريس بوميل، على منافسهم المقبل سيراليون. مؤكدا على ضرورة الحذر من خطورتهم.

وصرح بوميل، خلال ندوته الصحفية: “مباراتنا أمام سيراليون داربي، وقد تكون مخادعة لكوت ديفوار، لذا علينا أن نكون جاهزين”.

كما أضاف: “تابعنا مردود سيراليون في مواجهة الجزائر، أين أظهرا قوة وسرعة في اللعب، ما يؤكد امتلاكهم لاعبين جيدين”.

وتابع فيكتور بوميل: “علينا أن نكون حذرين من هذا المنتخب، وتقديم أفضل ما لدينا في مواجهتهم”.

وتعثر الخضر في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون بنتيجة التعادل السلبي. بملعب جابوما في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وفشل الخضر في تحقيق الفوز أمام المنتخب السيراليوني في حملة الدفاع عن اللقب القاري بعد التتويج المحقق سنة 2019 بمصر.

وشهدت المباراة إرتفاعا كبيرا في درجة الحرارة ونسبة الرطولة بمدينة دوالا. وهو ما أثر سلبيا على آداء أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي طيلة أطوار اللقاء.

كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة دعم إلى أشبال الناحب الوطني جمال بلماضي. عقب تعثرهم في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون.

وكتب الرئيس تبون تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في البطولة الإفريقية.”