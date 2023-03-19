بلماضي: “اللاعبون الجدد مستقبل المنتخب الجزائري”

توقع مدرب الخضر، جمال بلماضي، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأحد، تحسبا لمواجهتي النيجر، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، مستقبلا زاهرا للشبان الذين دعموا التشكيلة الوطنية مارس الجاري.

وأكد بلماضي، بأنه كناخب وطني، يملك الشروط التي يتبعها من أجل اختيار اللاعبين، مثل كل المنتخبات الوطنية.

كما أشار، إلى أن أول خطوة هي قدوم هؤلاء اللاعبين، في وقت يفضل آخرون منتخبات خطوة، مبرزا أنه ستكون خطوة ثانية وهي معاينة هؤلاء الجديد.

قبل أن يضيف بلماضي: “كل لاعب لديه قصة خاصة به، وهؤلاء اللاعبين سيكونون مستقبل المنتخب”.