بلماضي: “اللاعبون عازمون على تغيير الأمور”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن الأجواء على أحسن ما يرام داخل أسوار المنتخب وذلك في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء بالمركز التقني بسيدي موسى.
وقال بلماضي : “كل الأمور جرت على ما يرام، اللاعبون وصلوا في الوقت من أجل أخذ قسط من الراحة قبل بداية الحصة التدريبية”
وأضاف: “لن أقول لكم الكلام الذي دار بين اللاعبين والطاقم الفني، لكن كان هناك اجتماع مطول مع اللاعبين حول الوضعية التي آل إليها المنتخب”
وتابع: “ستكون هناك إجتماعات أخرى بطبيعة الحال، واللاعبون عازمون على تغيير الأمور”.
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