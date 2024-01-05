بلماضي :”اللاعبون قدموا ما عليهم والظروف الموجودة في الطوغو ساعدتنا”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي راضه التام عن لاعبيه بعد تحقيق الفوز الكبير بثلاثية نظيفة أمام منتخب الطوغو بملعب “كيغي”.

وقال جمال بلماضي في تصريحه خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “سارت المباراة كما خططنا، لعبنا أمام منتخب المحلي الطوغولي، الذي يعتبر تحضير بالنسبة لنا، جربنا أنفسنا عن الجاهزية للكان و ليس بحثا عن الفوز”.

كما أضاف جمال بلماضي “اللاعبون قدموا ما عليه بدنيا وفنيا، حققنا ما نبحث عنه وسط الظروف الخاصة”.

وأردف بلماضي “كانت مباراة اليوم اختبار جيد للتحضير و الطوغو كانت جيدة خلال المباراة”.

كما ختم “هذه الظروف الموجودة في الطوغو ساعدتنا على التحضير الجيد”.

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