بلماضي: “اللعب عند الظهيرة في صالح بوركينافاسو ولكن..”
بقلم محمد لمين صحراوي
اعترف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأن المنتخب البوركينابي، يملك الأفضلية على حساب الخضر، بخصوص توقيت لقاء الغد، المقرر انطلاقه عند الساعة 14:00 بتوقيت كوت ديفوار.
وفي رده على سؤال صحفي “النهار” قال بلماضي: “هم يعلمون أنهم سيلعبون عند الساعة 14:00، لقد حضروا لهذا الأمر جيدا. وهذا يصب في مصلحتهم لأنهم يملكون الأفضلية. باعتبار أنهم معتادون على هذه الأجواء”.
وواصل بلماضي، في ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة: “هذا عامل مهم ونأخذه على عين الاعتبار، وقد لعبنا لقاء ودي أمام بورندي في هذا التوقيت”.
وختم مدرب الخضر: “أخذنا احتياطاتنا اللازمة. والمباراة ستلعب عند الظهيرة، ولا معنى للحديث عن هذا الأمر في الوقت الحالي”.
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