بلماضي: “اللعب عند الظهيرة في صالح بوركينافاسو ولكن..”

اعترف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأن المنتخب البوركينابي، يملك الأفضلية على حساب الخضر، بخصوص توقيت لقاء الغد، المقرر انطلاقه عند الساعة 14:00 بتوقيت كوت ديفوار.

وفي رده على سؤال صحفي “النهار” قال بلماضي: “هم يعلمون أنهم سيلعبون عند الساعة 14:00، لقد حضروا لهذا الأمر جيدا. وهذا يصب في مصلحتهم لأنهم يملكون الأفضلية. باعتبار أنهم معتادون على هذه الأجواء”.

وواصل بلماضي، في ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة: “هذا عامل مهم ونأخذه على عين الاعتبار، وقد لعبنا لقاء ودي أمام بورندي في هذا التوقيت”.

وختم مدرب الخضر: “أخذنا احتياطاتنا اللازمة. والمباراة ستلعب عند الظهيرة، ولا معنى للحديث عن هذا الأمر في الوقت الحالي”.