بلماضي :”المباريات الإفريقية أصبحت صعبة وأكبر دليل خسارة المغرب وتونس”

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه أصبح يحسب ألف حساب للمنتخب التي سيواجهها مستقبلا بعد تغيّر المعطيات على مستوى الساحة الإفريقية.

وقال جمال بلماضي في تصريح لـ “النهار” بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية “إفريقيا أصبحت صعبة، يجب أن تكون كل يوم جاهز للمباريات من كل الجوانب”.

وضرب بلماضي المثل بكل من منتخب تونس والمغرب “منتخب تونس الذي يملك مكانة في الساحة الإفريقية قدم مونديال جيّد لكن خسر أمام غينيا الاستوائية. مثلا المغرب الذي نشط نصف نهائي كأس العالم، وتعادل أمام الرأس الأخضر والخسارة الأخيرة امام جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار يملك لاعبين من المستوى العالي و خسروا بثلاث أمام زامبيا”.

وختم بلماضي عن خططه المستقبلية “دليل يجب أن تتغيّر العقلية والتعامل يكون جيّد مع المنتخبات و يجب التحضير للمباريات بأمور خاصة”.

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