بلماضي: “المباريات المقبلة ستحدد إن كنا مرشحين لنيل كأس إفريقيا”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أنه كان دائما واقعي ولم يختبئ وراء الحقيقة، بخصوص ترشيح الجزائر لنيل كأس أمم إفريقيا.

وصرح بلماضي خلال ندوته الصحفية: “لم أختبئ أبدا وراء تصريحاتي، منذ أن توليت منصب الناخب الوطني قلت أننا يجب أن نتأهل أولا لكأس أمم إفريقيا، لأنه سبق لنا عدم التأهل لهذه المنافسة”.

وأضاف: “الآن أمالنا هي في الفوز دائما، والأمور واضحة نحن منافسون مثل معظم المنتخبات، ولدينا طموح التقدم دائما ولم لا الفوز بالكأس”.

وتابع: “من خلال أدائنا في المباريات فقط، يمكننا القول إن كنا مرشحين للفوز بالكأس، الأكيد أن المباريات من ستحدد ذلك”.