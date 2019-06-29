عاجل

بلماضي: “المباريات المقبلة ستحدد إن كنا مرشحين لنيل كأس إفريقيا”

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي: “المباريات المقبلة ستحدد إن كنا مرشحين لنيل كأس إفريقيا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أنه كان دائما واقعي ولم يختبئ وراء الحقيقة، بخصوص ترشيح الجزائر لنيل كأس أمم إفريقيا.

وصرح بلماضي خلال ندوته الصحفية: “لم أختبئ أبدا وراء تصريحاتي، منذ أن توليت منصب الناخب الوطني قلت أننا يجب أن نتأهل أولا لكأس أمم إفريقيا، لأنه سبق لنا عدم التأهل لهذه المنافسة”.

وأضاف: “الآن أمالنا هي في الفوز دائما، والأمور واضحة نحن منافسون مثل معظم المنتخبات، ولدينا طموح التقدم دائما ولم لا الفوز بالكأس”.

وتابع: “من خلال أدائنا في المباريات فقط، يمكننا القول إن كنا مرشحين للفوز بالكأس، الأكيد أن المباريات من ستحدد ذلك”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com