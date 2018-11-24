بلماضي: ” المناصب ستكون غالية في كان 2019″

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن المناصب ستكون غالية بالنسبة للاعبين خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستحتضنها الكاميرون.

وأجرى بلماضي حوارا مع التلفزيون الوطني مباشرة بعد عودة الخضر من العاصمة الطوغولية لومي يوم الإثنين الماضي قائلا:

“إجتمعت باللاعبين بعد المباراة وقلت لهم مبروك عليكم أنتم من تأهلتم إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، النتيجة التي حققتموها اليوم لا يمكن نسيانها لكن لا يزال أمامكم العمل وأن تبرهنوا على إمكانياتكم مع أنديتكم، صحيح أنكم حققتم فوزا كبيرا أمام الطوغو لكنها لا تمنحكم أي ضمانات للتواجد مجددا مع الخضر في نهائيات كاس أمم إفريقيا ، لأن “البلاصة غالية”” .