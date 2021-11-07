بلماضي: “المنتخب الوطني مجموعة متكاملة ونملك دائما البديل المناسب”

تحدث الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن غياب بوداوي عن المباراة المقبلة، ومدى تأثير ذلك على مردود الخضر.

وصرح بلماضي: “هذا الموعد جد حاسم ومهم وهو ما جعلني أوجه الدعوة للاعبين الذي يعرفون جيدا المنتخب الوطني”.

وأضاف: “تركيبة المنتخب الوطني لم تبنى على لاعب أو اثنين، لدينا القدرة على ايجاد البديل في حال غياب أي لاعب، وهو ما نتعامل معه حايلا مع غياب بوداوي”

وتابع بلماضي: “زروقي أثبت في أكثر من مباراة مستوى جيد، بالإضافة لآدم زرقان وهو ما يدل بأننا نملك مجموعة متكاملة”.