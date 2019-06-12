بلماضي: “المنتخب سيكون جاهزا أمام كينيا”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن لاعبو الخضر سيكونون جاهزين في أول مباراة رسمية في كأس إفريقيا أمام “كينيا”.

فالمنتخب الوطني الجزائري خيب الآمال في أول مباراة ودية أمس الثلاثاء أمام “بورندي” في العاصمة القطرية “الدوحة”.

وقال “بلماضي” عقب نهاية المباراة: “اللاعبون سعداء بالمردود الذي قدموه بعد كل العمل الذي قمنا به”.

وأضاف: “واجهنا منتخبا لم يخسر منذ مدة ويعرف جيدا كيف يدافع وكيف يستغل الهفوات التي ارتكبناها”.

وتابع: “كنا نريد اللعب ضد منتخب يعرف جيدا كيف يدافع وذلك تحضيرا لمباراة كينيا في كأس إفريقيا”.

وختم كلامه: “لم أحضر فريقي من أجل اللعب أمام بورندي بل أريد من فريقي أن يكون جاهزا أمام كينيا”.