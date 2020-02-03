بلماضي: “النجاح لم يكن للمدرب واللاعبين فقط”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019، لم يكن حصيلة بلماضي واللاعبين فقط، مؤكدا على العمل الجبار الذي قام به الطاقم الفني ككل.

وأجرى الناخب الوطني حوارا مع التلفزيون الجزائري في برنامج ” بعيدا عن الميادين” أين كشف عن العديد من الأمور التي تخص حياته الشخصية قائلا:

“بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا، الجميع سلط الضوء على اللاعبين والمدرب، لكن هناك بعض الأشخاص الأكفاء الذين عملوا بجهد على غرار عزيز بوراس الذي عملت معه مدة 10 سنوات، بالإَافة إلى سارج رومانو، وهم رجال حقيقيون يرفضون الظهور أمام الكاميرات”.