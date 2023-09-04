بلماضي: “النقطة السلبية في تربصنا هي عدم جاهزية كل التعداد”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، أسفه لغياب عدة أسماء عن تربص سبتمبر الجاري، معتبرا ذلك النقطة السلبية الوحدية المسجلة

وصرح بلماضي، اليوم الإثنين، لتلفيزون “النهار”: “هناك نقطة سلبية صغيرة في هذا التربص وهي عدم جاهزية كل اللاعبين”.

كما أوضح: “بعض الأسماء تغيب عن هذا التربص بداعي الإصابات، كما أن هناك لاعبين آخرين حاضرين معنا، لكنهم يعانون من نقص المنافسة”.

وتابع جمال بلماضي: “رغم ما أشرت إليه، إلا أن مباراتنا المقبلة أعتبرها مرجعية، مهما كانت النتيجة”.