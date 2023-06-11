بلماضي: “انتقال بن سبعيني لدورتموند يعد مكافأة عادلة بالنسبة له”

علق جمال بلماضي، اليوم الأحد، على انتقال مدافع الخضر رامي بن سبعيني، لنادي بوريسيا دورتموند، معتبرا ذلك مكافأة عادلة للاعب.

وثمّن بلماضي، انتقال بن سبعيني، لدورتموند، مصرحا في ندوته الصحفية: “انتقال بن سبعيني لدورتموند يعد مكافاة عادلة”.

كما أضاف: “لدي احترام كبير لهؤلاء اللاعبين القادمين من البطولة المحلية والذين خاضو عدة تجارب في بلجيكا، فرنسا، وألمانيا”.

وتابع جمال بلماضي: “بن سبعيني يملك عقلية جيدة، لو نضع نفرزته أحيانا جانبا، وأتمنى أن يتطور أكثر مع ناديه الجديد”.