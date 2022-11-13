بلماضي: “بإمكاني التنبؤ بتشكيلة المنتخب المالي التي ستواجهنا”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز الناخب الوطني جمال بلماضي، إلمامه الكبير بمنافسيه، مؤكدا ادراكه التام للطريق والتشكيلة التي سعتمدها منتخب مالي في وديتهم المقبلة.
وصرح بلماضي: “قبل مواجهتي لأي منتخب افريقي أكون على دراية ويقين تام بالتشكيلة التي سعتمدون عليها في مواجهتنا”.
كما أضاف: “أنا متأكد أن منتخب مالي، لا يمكنه معرفة الطريقة التي سنخوض بها مواجهتهم، وأي تشكيلة سنعتمد عليها”.
وتابع جمال بلماضي: “شخصيا أعرف بأي طريقة سيواجهنا المنتخب المالي، في الودية التي ستجمعنا، وأي تشكيلة سيعتمدون عليها”.
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