بلماضي: “بإمكاني التنبؤ بتشكيلة المنتخب المالي التي ستواجهنا”

أبرز الناخب الوطني جمال بلماضي، إلمامه الكبير بمنافسيه، مؤكدا ادراكه التام للطريق والتشكيلة التي سعتمدها منتخب مالي في وديتهم المقبلة.

وصرح بلماضي: “قبل مواجهتي لأي منتخب افريقي أكون على دراية ويقين تام بالتشكيلة التي سعتمدون عليها في مواجهتنا”.

كما أضاف: “أنا متأكد أن منتخب مالي، لا يمكنه معرفة الطريقة التي سنخوض بها مواجهتهم، وأي تشكيلة سنعتمد عليها”.

وتابع جمال بلماضي: “شخصيا أعرف بأي طريقة سيواجهنا المنتخب المالي، في الودية التي ستجمعنا، وأي تشكيلة سيعتمدون عليها”.