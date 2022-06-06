بلماضي:” باستثناء بوداوي الجميع جاهز لمواجهة تنزانيا”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن جاهزية الخضر لمواجهة المنتخب التنزاني، برسم الجولة الثانية من تصفيات “كان2023”.

وصرح بلماضي، اليوم الإثنين، لقناة النهار، قبل استعداد الخضر للاقلاع من أرض الوطن:”الكل جاهز لمباراة تنزانيا، يبقى هشام بوداوي محل شك “.

وأضاف الناخب الوطني:”نعرف فريق تنزانيا سبق وأن واجهناها في 2019، كذلك سبق للناخب الوطني السابق غوركيف مواجهة تنزانيا وهم في تطور”.

وأوضح المتحدث:”الكرة الإفريقية تطورت، المنتخبات الصغيرة بين قوسين تملك المؤهلات للتطور، وهناك نتائج لا يوجد شيء سهل”.

كما أكد بلماضي:” راضون عن مستوانا وجاهزون للقاء القادم، اللاعبين القدامى باستطاعتهم تقديم المزيد، والنتائج تتكلم”.