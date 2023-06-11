بلماضي: “بالنسبة لي الجميع محترف.. حتى من ينشط في البطولة المحلية”

وضع مدرب الخضر، جمال بلماضي، حدا لقضية اللاعب المحلي ونظيره المحترف، مؤكدا بأن الجميع بالنسبة له محترف، سواء كان ينشط في أوروبا أو في البطولة المحلية.

وفي الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأحد، تحسبا للتربص الذي سينطلق غدا، تحضيرا لمباراة أوغندا في تصفيات “كان” 2023 وودية تونس، قال بلماضي: “بالنسبة لي الجميع محترف.. حتى من يلعب في الدوري المحلي”

وفي هذا الصدد، أوضح الناخب الوطني، بأن استدعاء 4 لاعبين من إتحاد العاصمة ليس مجاملة لهم بعد التتويج القاري.