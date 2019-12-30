بلماضي: “براهيمي ضحى من أجل المنتخب وبن سبعيني قدم عمل كبير”

إعتبر الناخب الوطني، جمال بلماضي، كل من رامي بن سبعيني، وياسين براهيمي، كانا من أهم العناصر في تشكيلة المنتخب الوطني خلال “كان 2019”.

وقال جمال بلماضي، بخصوص ياسين براهيمي: “هو لاعب خلوق جدا، والإصابة أجبرته على تضييع بعض المباريات، وتزامن ذلك مع قدوم بلايلي، ما جعله ضحية المنافسة”.

وأضاف: “رغم العلاقة القوية التي تجمعني به، إلا أن الجاهزية فرضت بلايلي عليه، لكنه لاعب ذكي جدا، قدم الفائدة الجماعية، على مصلحته الشخصية، دعم زملائه كثيرا، لذا تواجده معنا كان مهما جدا”.

وبخصوص رامي بن سبعيني، أوضح بلماضي: “هو لاعب شاب، أظهر امكانيات جيدة، ويتميز بتعدد مناصبه، قدم مردود كبير في كأس إفريقيا، أين كان عنصرا جد مهم في تشكيلة الخضر”.

وأضاف: “تلقى تكوينا جيدا، ما جعله في المستوى فنيا، ورغم كونه مدافع، إلا أنه كان دائما من بين الأفضل من الناحية الفنية، خلال تدريباتنا”.