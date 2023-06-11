بلماضي: “برمجة مباراة أوغندا في “جابوما” فاجأني”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، تفاجئه الكبير ببرمجة مباراة الخضر أمام أوغندا بملعب “جابوما” بالكاميرون.
وصرح بلماضي، اليوم الأحد، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “تفاجئت ببرمجة مباراتنا أمام أوغندا بملعب “جابوما””.
كما أضاف الناخب الوطني: ” لكن القارة كبيرة جدا، لا أود خلق جدال في هذا الخصوص، لكني جد مندهش”.
وتابع جمال بلماضي: “على كل حال هذا الامر ليس مصدر قلق بالنسبة لنا، آخر تنقل لنا إلى جابوما الأمور جرت على ما يرام، وسنذهب للعودة بنتيجة ايجابية”.
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