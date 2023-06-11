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الرياضة

بلماضي: “برمجة مباراة أوغندا في “جابوما” فاجأني”

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي: “برمجة مباراة أوغندا في “جابوما” فاجأني”
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أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، تفاجئه الكبير ببرمجة مباراة الخضر أمام أوغندا بملعب “جابوما” بالكاميرون.

وصرح بلماضي، اليوم الأحد، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “تفاجئت ببرمجة مباراتنا أمام أوغندا بملعب “جابوما””.

كما أضاف الناخب الوطني: ” لكن القارة كبيرة جدا، لا أود خلق جدال في هذا الخصوص، لكني جد مندهش”.

وتابع جمال بلماضي: “على كل حال هذا الامر ليس مصدر قلق بالنسبة لنا، آخر تنقل لنا إلى جابوما الأمور جرت على ما يرام، وسنذهب للعودة بنتيجة ايجابية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/UQJUL
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