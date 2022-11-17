بلماضي بعد مواجهة مالي: “لا يهمني الذين يتعمّدون عدم الفهم”

تحدث، الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن مواجهة مالي في مباراته الودية الأولى عقب انتهائها. حيث قال الكوتش، “إن الناس الذين يتعمدون عدم الفهم لا يهمونني”.

كما أشار بلماضي في حوار خص به النهار، إلى أن المنتخب لديه مباراة كبيرة أمام السويد. مردفا “سأصنع الفارق بينها وبين مباراة مالي”.

في حين، علّق بلماضي عن سبب اختيار مالي في المباراة الودية الأولى. قائلا “هذا ما أردته، لعب المباراة الثانية أمام فريق كبير ومتمركز ضمن توب 10 افريقيا”. و”فريق كان على بعد قريب من الذهاب إلى المونديال”. مضيفا “يجب أن نكون عاقلين في الاختيار وعدم فعل أي شيء”.

وكشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، سعيه لمنح فرصة للمستقدمين الجدد، خلال الوديتين المقبلتين أمام كل من مالي والسويد.

وصرح لتلفزيون “النهار”: “هدفنا في مواجهتي مالي، والسويد، منح فرصة للأسماء الجديدة التي التحقت بالمنتخب”.

كما أضاف مدرب الخضر: “من جهة أخرى سنعمل على منح وقت لعب أكبر لبعض اللاعبين غير المتعودين على المشاركة بانتظام، بغرض ادماجهم في المجموعة”.

وجاءت هذه التصريحات من الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل الودية التي ستجمع الخضر أمسية اليوم، بمنتخب مالي، بملعب وهران.

واعتبر الناخب الوطني، جمال بلماضي، أنه من المؤلم دائما الحديث عن المونديال، دون التواجد فيه، مؤكدا متابعته من الجانب الفني.

وصرح الكوتش، الأربعاء: “الأمر مؤلم دائما بالنسبة لي الحديث عن هذه الطبعة من كأس العالم دون التواجد فيها”.