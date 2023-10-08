بلماضي: “بعض الجدد سيسجلون أول مشاركة لهم في كأس أمم إفريقيا”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، عزمه للاعتماد على بعض الأسماء الجديدة في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وصرح بلماضي، اليوم الأحد: “حاليا اللاعبين الجدد متواجدون معنا منذ مدة، ومنحت الفرصة لأغلبيتهم في المباريات السابقة”.

كما أضاف: “كنت أعتمد اشراك تشكيلتين مختلفيتين في مبارياتنا التحضيرية السابقة، ما سمح لنا بمعانية كل الجدد، واللاعبين اكتشفو الأجواء الإفريقية”.

وتابع جمال بلماضي: “تنتظرنا منافسة رسمية، وستكون فرصة لبعض لاعبينا الجدد لتسجيل أول مشاركة لهم في كأس أمم إفريقيا، ومتأكد من قدرتم على تقديم إضافة كبيرة”.