بلماضي: “بعض اللاعبين كانوا يعتبرون المنتخب ملكيتهم الخاصة” !

أعرب الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن رضاه التام بالطريقة التي يعمل بها مع الخضر خاصة أنه صريح مع اللاعبين.

وقال “بلماضي” في حوار أجراه مع قناة “RMC”: “قبل بداية الكان قررت التخلي عن بعض اللاعبين المشاكسين”.

وأضاف: “زرعنا روح المنافسة في المنتخب، فقد صرحت لهم أن الأفضل هو الذي سيلعب، عكس ما كان عليه الحال في وقت سابق، حيث كان بعض اللاعبين يعتبرون المنتخب وكأنه ملكية خاصة لهم”.

وتابع: “جلوس رياض محرز على دكة البدلاء في مباراة خاصة بتصفيات كأس إفريقيا كان بمثابة رسالة للجميع مفادها أن الأفضل هو الذي يلعب”.