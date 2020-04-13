بلماضي :”بعض اللاعبين لديهم مُشكل في قلوبهم تجاه المنتخب”!

منح الناخب الوطني جمال بلماضي، معلومة مهمة بخصوص أول لقاء بينه وبينه لاعبيه في سبتمبر من سنة 2018.

وصرّح قائلا في هذا الشأن لموقع “فوت أفريك” :”بعد العشاء جلسنا سويا، وشاهدنا روبورتاجا عن منتخب الآفالان”.

وواصل :”الغالبية العظمى تأثرت كثيرا، ولكن البعض لم يتفاعل، وبالنسبة لي هؤلاء لديهم مُشكل في قلوبهم”.

وأضاف :”في حالة لم تتأثر بعد كل ما شاهدته وسمعته عما فعل لاعبو الآفالان، فإنه يوجد مُشكل بخصوص فهمك لما يمثل المنتخب الجزائري”.

ولم يمنح الرجل الأول في الخضر، تفاصيل أكثر بهذا الخصوص، وإن كانت العناصر المعنية بالأمر لا تزال مُتواجدة في تشكيلته.