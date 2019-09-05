بلماضي: “بعض الناس لم تكن تريد الفرحة لهذا الشعب” !

رد الناخب الوطني “جمال بلماضي” مجددا على محللي البلاطوهات مؤكدا أنه سيكون بالمرصاد هذه المرة في كل التصريحات.

وقال “بلماضي” في حوار أجراه مع “التلفزيون الجزائري”: “هناك أشخاص تتكلم باسم الشعب ويريدون قيادته بطريقة سيئة خاصة في البلاطوهات التلفزيونية”.

وأضاف: “لقد تحدثت في الندوة الصحفية وقلت أن الآن عليهم الاختباء، ونشعر أن هناك إرادة لتحقيق الضرر للمنتخب من خلال بث حصص تلفزيونية تدوم لـ 3 أو 4 ساعات”.

وتابع: “يريدون توجيه الشعب ضد المنتخب الوطني، هناك بعض من الناس لم تكن تريد هذه الفرحة التي عشناها جميعا خلال الكان”.