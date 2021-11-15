بلماضي.. بلايلي جاهز لمواجهة بوركينا فاسو

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، جاهزية الدولي الجزائري يوسف بلايلي، للمشاركة في مواجهة بوركينا فاسو.

وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية التي تسبق مواجهة بوركينا فاسو: “بلايلي شارك في الحصة التدريبية الأخيرة رفقة بقية زملائه”.

وأضاف الناخب الوطني: “سيكون جاهزا لمواجهة بوركينا فاسو، حيث تعافى نهائيا من الإصابة التي كان يعاني منها”.

وأبقى جمال بلماضي، الفصل في مشاركة بلايلي أساسيا من عدمها أمام بوركينا فاسو، لوقت لاحق.

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