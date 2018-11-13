بلماضي: “بلايلي لاعب موهوب وكنت أرغب بضمه للدحيل القطري”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه لم ينتظر تتويج بلايلي برابطة أبطال إفريقيا من أجل إستدعائه للمنتخب الوطني تحسبا لمواجهة الطوغو.

ونشط الناخب الوطني ندوة صحفية ظهيرة اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أين تحدث قائلا:

“يوسف بلايلي ينتمي لقائمة موسعة منذ مدة طويلة، ولم أنتظر تتويجه برابطة أبطال إفريقيا من أجل إستدعائه للمنتخب”.

“لا يخفى عليكم أنني كنت مهتم به عندما كنت في الدحيل، فهو لاعب موهوب ودائما الوقت ليس متأخر، لأنه من المواهب التي تحتاجهم الجزائر، صحيح أنه يحتاج إلى بعض النضج، ولكننا سنعمل على مساعدته”.