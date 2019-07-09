بلماضي: “بلايلي مُفاجأة سارة وهذا هو سرّ نجاحه”

أبدى الناخب الوطني “جمال بلماضي” إعجابه بالمستوى الذي ظهر به النجم “يوسف بلايلي” وهو الذي قدم مستوى رائع لحد الآن.

وقال “بلماضي” في حوار أجراه مع قناة “بيين سبورتس”:”أنا طبقت ما قلته منذ البداية وخير دليل يوسف بلايلي الذي لم يكن ضمن خطتي أو حتى في مشروع المنتخب في السنوات الماضية”.

وأضاف: “قد يبدوا أمر استدعائه عاديا، لكن لم يكن الأمر كذلك، فعندما وجهت له الدعوة استغرب البعض ذلك”.

وختم كلامه: “لقد تألق وكسب مكانته على حساب لاعب لديه تاريخ كبير في المنتخب الجزائري، لكنه كان ضحية إصابات، فالجميع يمكنه اللعب إذا أثبتوا تفوقهم”.