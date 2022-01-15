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الرياضة

بلماضي: “بلغنا مستوى لا نتقبل فيه أي تعثر”

بقلم كريم.تيغرمت
بلماضي: “بلغنا مستوى لا نتقبل فيه أي تعثر”
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تحدث جمال بلماضي، عن ردود الفعل التي صاحبت تعادل الخضر أمام سيراليون، في أول خرجة لهم في “كان” الكاميرون.

وصرح بلماضي، اليوم السبت خلال ندوته الصحفية: “دخلنا هذه المنافسة بثوب البطل، وعلينا تحمل ذلك”.

كما أضاف: “التعادل بالنسبة لنا أصبح يعتبر تعثر، وهذا أمر جيد، كون الأمر لم يكن هكذا في وقت سابق”.

وتابع جمال بلماضي: “بلغنا مستوى أين أصبح التعادل لا يرضينا، هذا أمر جيد، حتى الضغط أصبحنا نتقبله ونعتبره إيجابي”.

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