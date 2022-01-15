بلماضي: “بلغنا مستوى لا نتقبل فيه أي تعثر”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث جمال بلماضي، عن ردود الفعل التي صاحبت تعادل الخضر أمام سيراليون، في أول خرجة لهم في “كان” الكاميرون.
وصرح بلماضي، اليوم السبت خلال ندوته الصحفية: “دخلنا هذه المنافسة بثوب البطل، وعلينا تحمل ذلك”.
كما أضاف: “التعادل بالنسبة لنا أصبح يعتبر تعثر، وهذا أمر جيد، كون الأمر لم يكن هكذا في وقت سابق”.
وتابع جمال بلماضي: “بلغنا مستوى أين أصبح التعادل لا يرضينا، هذا أمر جيد، حتى الضغط أصبحنا نتقبله ونعتبره إيجابي”.
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