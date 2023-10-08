بلماضي: “بلومي يذكرني بسليماني وأتمنى أن يقترب قليلا من مستوى والده الأسطورة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم الأحد، عن توجيهه الدعوة لاول مرة للاعب بشير بلومي، مبرزا دوافعه في ذلك.
وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “بلومي من نوع اللاعبين الذي يعجبني، كونه خريج البطولة الوطنية وتمكن من فرض نفسه في أوروبا مثل عمورة”.
كما أضاف: “هو حاليا يلعب في البرتغال، وتمكن من فرض نفسه، كونه يشارك مع فريقه ويقدم آداء جيد، بتسجيله أهداف، ومنحه تمريرات حاسمة”.
وأردف: “بلومي، شأنه شأن عمورة، هذا الثنائي يذكرني بسليماني، كونهما يسيران في نفس طريق هذا الأخير”.
وتابع جمال بلماضي: “سنعاين مستوى بلومي عن قرب في هذا التربص، ونتمنى له التوفيق، على امل أن يقترب ولو قليلا من مستوى والده الأسطورة”.
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