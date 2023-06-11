بلماضي: “بن رحمة ترك بصمته في النهائي”

أثنى مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، على الانجاز الذي حققه سعيد بن رجمة رفقة ناديه ويست هام الإنجليزي، مهنئا اياه بلقب دوري المؤتمرات.

وصرح بلماضي، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “ألف مبروك لسعيد بن رحمة، الذي ترك بصمته في النهائي”.

كما أضاف: “آمل أن يجلب بن رحمة، ومحرز، هذه الرغبة في الفوز والتتويج بالألقاب إلى المنتخب الوطني”.

يذكر ان سعيد بن رحمة، قاد ناديه ويست هام الإنجليزي، للتويج بكأس المؤتمرات، بتسجيله هدف في المباراة النهائية.