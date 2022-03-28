بلماضي: ” بن سبعيني تعرض للظلم ونملك البديل الأنسب”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن تضييع رامي بن سبعيني، لمباراة العودة من الدور الفاصل أمام منتخب الكاميرون.
وصرح بلماضي، في هذا الخصوص، خلال نوته الصحفية: “بن سبعيني لم يكن يستحق الانذار الذي تلقاه في مباراة الذهاب”.ذ
كما أضاف: “رايم لم يرتكب أي خطأ يستحق عليه بطاقة صفراء، والحكم لم يكن عادلا في القرار الذي اتخذه”
وتابع جمال بلماضي: “كلنا يعرف قيمة بن سبعيني، ووزنه في المنتخب، لكن لدينا البديل، الذي نتمنى أن يكون في المستوى”
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